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Российские силы отбили атаку ВСУ и уничтожили танк

Рогов заявил, что ВС РФ отбили попытку атаки ВСУ в районе Вербового

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российским военным 31 октября удалось отбить атаку украинских бойцов на Ореховском направлении в районе села Вербовое, ликвидировав при этом танк, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом сообщает ТАСС.

По информации Рогова, украинские вооруженные силы потеряли 10 военных.

«Рано утром была предпринята врагом попытка прорыва в районе Вербового, использовали порядка пяти единиц бронетехники для прикрытия и переброски личного состава», — пояснил председатель регионального движения.

Он уточнил, что атака была отражена, в результате «как минимум один танк подбит, не менее 10 боевиков ВСУ уничтожено».

Также были отражены попытки украинской стороны атаковать в сторону населенных пунктов Новопрокоповка, Копани и Нестерянка.

До этого в Запорожской области заявили о нехватке свежих резервов у ВСУ, в связи с чем киевские власти в экстренном порядке возвращают на передовую подразделения, которые не успели «зализать раны» после боев с российской армией.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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