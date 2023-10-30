Путин заявил, что воины СВО борются со злом и угнетением

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил на совещании по ситуации в Дагестане, что воины специальной военной операции (СВО) борются на фронте со злом, передает ТАСС.

По его словам, российские солдаты и офицеры «действительно отстаивают правду и справедливость, борются со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом, которые поощряет Запад», сейчас воюют на фронте, под Авдеевкой, Донецком, на Днепре.

Как отметил глава государства, «выбор настоящего мужчины, настоящего воина — взять в руки оружие и встать в строй со своими братьями», находиться «там, где решается судьба» РФ. Он указал, что в зоне проведения спецоперации также решается будущее всего мира, в том числе народа Палестины.

До этого Путин заявил, что РФ будет делать все для победы в специальной военной операции на Украине.

По его словам, в России будут применяться новые технологии для достижения этого результата.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.