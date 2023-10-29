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В Палестине отказались от международного управления в секторе Газа

Премьер Палестины отверг идею международного управления в секторе Газа

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Global Look Press

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе отверг идею международного управления в секторе Газа, сообщает телеканал Al Arabiya.

Он указал, что частичных решений для сектора Газа или Западного берега реки Иордан нет.

«Сектор Газа является нашей ответственностью в течение 30 лет», — заявил Штайе.

До этого лидер радикального движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отдал приказ подготовить списки всех находящихся в израильских тюрьмах палестинцев.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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