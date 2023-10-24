В белорусской армии начался сбор командного состава

В Белоруссии начался оперативный сбор командного состава вооруженных сил. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, в сборе участвуют начальники органов военного управления, командиры и начальники штабов соединений и воинских частей.

В конце мероприятия организуют заседание коллегии Минобороны Белоруссии, на котором подведут итоги подготовки военных сил республики в 2022-2023 учебном году. Также определятся с задачами на следующий учебный год, заключили в Минобороны.

На первом этапе сбора участники познакомятся с моментами тылового обеспечения подразделения в разных условиях. А во время второго этапе выработают порядок организации и проведение мероприятий подготовки органов военного управления.

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