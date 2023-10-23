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Российские военные заявили об уничтожении почти 20 дронов ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении средствами ПВО 19 украинских БПЛА

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РИА Новости

Российским системам ПВО за прошедшие сутки удалось сбить почти 20 беспилотных летательных аппаратов в зоне специальной военной операции. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Кременная, Золотаревка Луганской народной республики», — уточнили в военном ведомстве РФ.

Как поясняется, украинские дроны были ликвидированы и в населенных пунктах Кирилловка, Берестовое, Спорное ДНР и Крынки Херсонской области.

Также в МО РФ обратили внимание, что с начала спецоперации ликвидировано 508 украинских военных самолетов, 253 вертолета, 8 176 беспилотников.

До этого в военном ведомстве России сообщали, что ПВО сбила 28 дронов над Черным морем, Курской и Белгородской областью. Вечером 17 октября Минобороны заявило, что в Черном море был уничтожен беспилотный катер ВСУ.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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Операция на Украине
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