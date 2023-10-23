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В Запорожской области заявили об успешном проведении контратаки

Рогов сообщил, что ВС РФ провели контратаку в районе села Вербовое

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Евгений Биятов/РИА Новости

Военным РФ удалось провести успешную контратаку в районе села Вербовое в Запорожской области, заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украинские боевики попытались сунуться в направлении Вербового и Новопрокоповки, но получили отпор», — пояснил Рогов.

По его словам, в зоне боевых действий в районе Вербового российские военные отправились в контратаку, успешно отработав по позициям Вооруженных сил Украины «Солнцепеками». У российской стороны получилось установить контроль над рядом опорных пунктов, отметил Рогов.

Также ВС РФ благополучно контратаковали в районе сел Приютное и Полтавка на Времевском направлении, заключил глава запорожского движения.

До этого в Минобороны РФ уточняли, что ВСУ потеряли на Запорожском направлении до 20 военных и два танка. Были ликвидированы и три автомобиля, принадлежавших украинским военным.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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