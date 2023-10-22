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Армия Израиля заявила, что случайно обстреляла египетский пост рядом с границей

Армия Израиля заявила, что случайно обстреляла пост Египта на границе

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Violeta Santos Moura/Reuters

Армия Израиля заявила в своем Telegram-канале, что случайно обстреляла египетский пост рядом с границей.

В ЦАХАЛ принесли извинения египетской стороне за инцидент. Там также отметили, что расследуют обстоятельства произошедшего.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о выявлении еще 46 подозреваемых в террористической деятельности на территории Западного берега Иордана.

Сообщается, что в городе Хеврон была выявлена подпольная типография ХАМАС, а также изъято большое количество оружия. Также силы ЦАХАЛ заявили об аресте мэра города Аль-Бира, являвшегося сторонником ХАМАС.

Всего с начала войны Израиля и ХАМАС на территории Западного берега были задержаны 727 подозреваемых в террористической организации, из них 480 — сторонники ХАМАС.

До этого на Западном берегу Иордана были задержаны 60 подозреваемых в терроризме.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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