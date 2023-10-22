Китай направил на Ближний Восток военные корабли

Китай направил шесть военных кораблей на Ближний Восток из-за риска усугубления конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом сообщает The Sun.

В публикации отмечается, что существующая напряженность в регионе «кипит на фоне опасений, что израильский кризис может перерасти в тотальную войну».

В состав оперативной группы военных кораблей входят эсминец «Цзыбо», фрегат «Цзинчжоу» и корабль комплексного снабжения «Цяньдаоху».

До этого специальный посланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь заявил, что КНР готова поддерживать совместную работу с Россией в помощи деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.