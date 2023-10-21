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В ДНР российские военные уничтожили полевой склад ВСУ

Минобороны: российские солдаты уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные уничтожили полевой склад боеприпасов, принадлежавший Вооруженным силам Украины (ВСУ), на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается в официальной сводке Министерства обороны РФ.

Как отметили в ведомстве, хранилище располагалось в районе населенного пункта Первомайское. При этом находившиеся на складе боеприпасы предназначались для бойцов 53-й механизированной бригады украинской армии, говорится в заявлении.

«Общие потери противника составили до 100 украинских военнослужащих», — добавили в министерстве.

Также, согласно данным МО, в ходе сражений российские солдаты ликвидировали две боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, военные ВСУ лишились одной гаубицы Д-30.

21 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что солдаты Вооруженных сил РФ провели успешные контратаки на Времевском направлении. По его словам, в результате боев вблизи донецкого поселка Новодонецкое и запорожского села Приютное украинские отряды потеряли несколько десятков военных.

Ранее в ДНР заявили об успешном продвижении российских войск на всей линии соприкосновения.

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