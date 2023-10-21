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На Украине рассказали о «сложной тактике очень смешанных атак» ВС РФ

Спикер ВСУ Гуменюк сообщила о новой тактике смешанных атак российских военных

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РИА «Новости»

Российские Вооруженные силы во время боевых действиях с украинской армией стали применять новую тактику смешанных атак с воздуха, рассказала пресс-секретарь сил обороны «Юг» Вооруженных сила Украины Наталия Гуменюк. Об этом сообщает РИА Новости.

«Этой ночью была применена «сложная тактика очень смешанных атак», — пояснила Гуменюк.

Как уточняется, удивление у ВСУ вызвало то, что российские военные сразу задействовали авиацию, бомбы, ракеты, а также беспилотные летательные аппараты.

Также Гуменюк уверена, что тактика российских бойцов может быть рассчитана на истощение систем противовоздушной обороны ВСУ.

Кроме того, спикер военных сил Украины добавила, что ВС РФ хотят максимального достижения результата.

Также глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнял, что ВСУ из-за провала контрнаступления сменили тактику на Запорожском фронте.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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