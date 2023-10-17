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Израильские военные заметили террористов, пытавшихся пересечь границу с Ливаном

ЦАХАЛ уничтожила террористов, пытавшихся заложить бомбу на границе с Ливаном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила и уничтожила террористов, пытавшихся пересечь ливано-израильскую границу и заложить там бомбу. Об этом сообщает в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад наблюдательные войска ЦАХАЛ заметили отряд террористов, пытавшихся проникнуть через ограждение безопасности Ливана и заложить взрывное устройство», — говорится в заявлении.

Отмечается, что четверо террористов были ликвидированы.

Накануне управление по чрезвычайным ситуациям министерства обороны и армия Израиля объявило об осуществлении плана по эвакуации жителей приграничных с Ливаном районов до двух километров от границы ливано-израильской границы.

В ночь на 17 октября ЦАХАЛ возобновил удары по объектам военизированной ливанской шиитской организации и политической партии «Хезболла» на территории Ливана.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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