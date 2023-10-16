Армия Израиля сообщила об обстреле на границе с Ливаном

Военные израильской армии сообщили об обстреле на границе с Ливаном. Армия ЦАХАЛ отвечает артиллерийским огнем по позициям Ливана, передает ТАСС.

«Солдаты ЦАХАЛ, действовавшие вдоль ливанской границы, подверглись обстрелу. Сообщений о ранениях не поступало. ЦАХАЛ отвечает артиллерийским огнем по источнику атаки», — следует из сообщения.

Ранее управление по чрезвычайным ситуациям министерства обороны и армия Израиля заявило об осуществлении плана по эвакуации жителей приграничных с Ливаном районов до двух километров от границы ливано-израильской границы. Отмечается, что в план включены 28 населенных пунктов.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.