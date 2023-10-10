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Вашингтон остановил помощь Нигеру

США сочли события в Нигере переворотом и остановили предоставление помощи

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Mahamadou Hamidou/Reuters

Соединенные Штаты официально сочли события в Нигере «переворотом» и остановили предоставление помощи Ниамею, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

В письменном заявлении Миллера отмечается, что события в Нигере, в результате которых был свергнут и арестован президент Нигера Мохамед Базум, официально было признано Вашингтоном как «военный переворот».

«Любое возобновление американской помощи потребует действий от Национального совета спасения родины, направленных на обеспечение демократического управления в сжатые сроки и вызывающим доверие образом», — указано в сообщении.

Ранее профессор Института политических исследований Ролан Маршаль заявил, что Франция окончательно утратила прежнее влияние в бывших колониях после начала вывода войск из Нигера.

Ранее в Нигере лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности.

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