Вашингтон остановил помощь Нигеру

Соединенные Штаты официально сочли события в Нигере «переворотом» и остановили предоставление помощи Ниамею, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

В письменном заявлении Миллера отмечается, что события в Нигере, в результате которых был свергнут и арестован президент Нигера Мохамед Базум, официально было признано Вашингтоном как «военный переворот».

«Любое возобновление американской помощи потребует действий от Национального совета спасения родины, направленных на обеспечение демократического управления в сжатые сроки и вызывающим доверие образом», — указано в сообщении.

Ранее профессор Института политических исследований Ролан Маршаль заявил, что Франция окончательно утратила прежнее влияние в бывших колониях после начала вывода войск из Нигера.

Ранее в Нигере лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности.