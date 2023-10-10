Силы ООН в Ливане зафиксировали ракетный пуск с юга города Тир

Миротворческие силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) заявили, что зафиксировали ракетный пуск с юга города Тир (Сур). Об этом сообщает РИА Новости.

«Около 17:30 ЮНИФИЛ зафиксировал ракетный пуск с юга Тира. Мы продолжаем быть в контакте с властями по обе стороны «голубой линии» для деэскалации этой очень опасной ситуации. Мы призываем всех проявлять сдержанность в это критическое время», — сказано в сообщении миротворческих сил ООН в Ливане.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы армии Израиля передавало, что военные страны открыли артиллерийский огонь в сторону Ливана в ответ на обстрел оттуда.

9 октября армия Израиля зафиксировала обстрел со стороны Ливана. При этом ливанский премьер-министр Наджиб Микати заявил, что его страна не намерена вступать в конфликт Израиля и Палестины после нападения боевиков радикальной группировки ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна перешла в состояние войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.