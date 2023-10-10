Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Силы ООН в Ливане зафиксировали ракетный пуск с юга города Тир

Миротворческие силы ООН в Ливане зафиксировали ракетный пуск с юга города Тир

close
100%
Zhang Tianlang/Global Look Press

Миротворческие силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) заявили, что зафиксировали ракетный пуск с юга города Тир (Сур). Об этом сообщает РИА Новости.

«Около 17:30 ЮНИФИЛ зафиксировал ракетный пуск с юга Тира. Мы продолжаем быть в контакте с властями по обе стороны «голубой линии» для деэскалации этой очень опасной ситуации. Мы призываем всех проявлять сдержанность в это критическое время», — сказано в сообщении миротворческих сил ООН в Ливане.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы армии Израиля передавало, что военные страны открыли артиллерийский огонь в сторону Ливана в ответ на обстрел оттуда.

9 октября армия Израиля зафиксировала обстрел со стороны Ливана. При этом ливанский премьер-министр Наджиб Микати заявил, что его страна не намерена вступать в конфликт Израиля и Палестины после нападения боевиков радикальной группировки ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна перешла в состояние войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий