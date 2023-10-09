Кадыров предложил ввести чеченских миротворцев в сектор Газа

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «мы поддерживаем Палестину». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая в отличие от других конфликтов может перерасти в нечто большее», — заявил Кадыров.

Он также призвал лидеров мусульманских стран создать коалицию, которая призвала бы западные государства к тому, «чтобы они не бомбили мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков».

Кадыров добавил, что при необходимости чеченские миротворцы могут войти в сектор Газа.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом заявил, что статус-кво в районе конфликта Израиля и Палестины нежизнеспособен.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее министр обороны Израиля Галант объявил о введении режима ЧП по всей стране.