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Российские военные рассказали о перехваченных БПЛА украинских бойцов

Минобороны России: средства ПВО перехватили снаряд HIMARS и 14 дронов ВСУ

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РИА Новости

Российские военные сообщили, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) был перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS за прошедшие сутки. Об этом заявили в официальном Telegram-канале российского военного ведомства.

По уточнению пресс-службы Минобороны РФ, всего за указанный период благодаря ПВО уничтожено больше 10 беспилотников Вооруженных сил Украины.

«Кроме того, уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременец, Курдюмовка Донецкой народной республики, Пролетарка, Казачьи Лагери, Геническ Херсонской области...», — уточнили представители МО России.

Также беспилотные летательные аппараты украинской стороны ликвидированы в Токмаке Запорожской области, Ольшане и Берестовом Харьковской области.

До этого группировка «Центр» уточняла, что ВС РФ сорвали пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении.

Также Минобороны России сообщило об отражении девяти контратак ВСУ на Купянском направлении.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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