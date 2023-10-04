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Зеленский признал нехватку оружия и средств ПВО у Украины

Зеленский рассказал о нехватке снарядов и средств ПВО у ВСУ

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Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает оружия и средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он сообщил в эфире телеканала Sky TG24.

«Проблему представляют заминированные поля, не хватает снарядов и средств ПВО», — сказал он.

Зеленский отметил, что средства противовоздушной обороны — крайне важный элемент и для контрнаступления, и для защиты населения.

Также Зеленский заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть усталость, однако контрнаступление продолжится.

3 октября Владимир Зеленский заявил, что посетил расположение бригад ВСУ, где ему показали танки Leopard 2 и шведские боевые машины пехоты CV-90. По его словам, он обсудил с командирами бригад оперативную ситуацию и другие вопросы.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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