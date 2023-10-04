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В ДНР рассказали о планах украинских военных вскоре возобновить наступление

Пушилин сообщил, что ВСУ готовятся к наступлению в ДНР через 5-7 дней

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Сергей Аверин/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины могли создать резерв поблизости от Южного участка в Донецкой народной республике, продолжая готовиться к наступлению через пять-семь дней, заявил республики Денис Пушилин. Об этом сообщается в эфире канала «Соловьев Live».

«На южном участке фронта мы видим отвлекающие действия противника и скопление на некотором удалении резервов противника», — уточнил Пушилин.

По словам главы ДНР, прогнозируется наступление украинских военных по ряду направлений в течение пяти-семи дней.

«Но наше военное командование понимает, что с этим делать, понимает, как этому противостоять», — обратил внимание Пушилин.

В настоящий момент неизвестно, когда точно украинская сторона может начать наступление в Донецком регионе.

До этого Пушилин заявил, что ВСУ сконцентрировались на круговой обороне Купянска и Боровой.

Также Пушилин сообщал, что ВСУ стали использовать бронетехнику на юге Артемовска.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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