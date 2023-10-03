Российский дрон совершил рейд в тыл ВСУ в Днепропетровской области, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на оператора дрона.

По его словам, беспилотнику удалось обойти ПВО и сбросить листовки с призывом к противнику сложить оружие.

Ранее в Белгородской области сбит еще один украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Очередная атака БПЛА украинских войск была пресечена около 14:00 мск.

1 октября сообщалось, что украинская ракета была сбита системами ПВО над городом Джанкой. Кроме того, украинский беспилотник был сбит над территорией Краснодарского края, а в одном из районов Смоленска уничтожили три украинских БПЛА.

Также сообщалось, что украинский беспилотник атаковал здание в Трубчевске Брянской области. С беспилотника, находящегося у здания энергетической компании «Брянскэнерго», было сброшено взрывное устройство.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.