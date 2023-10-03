Турция проводит антитеррористическую операцию по всей стране

Силы безопасности Турции проводят крупномасштабную антитеррористическую операцию под кодовым названием «Герои» на всей территории страны на фоне недавно произошедшего теракта в Стамбуле. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Али Ерликая на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

По его словам, по состоянию на 08:30 вторника, 3 октября, на всей территории Турции проведено 466 контртеррористических операций, в которых принимали участие 13 440 сотрудников служб безопасности. В ходе операции задержано 12 членов терророрганизаций в городах Мерсин, Ван, Шанлыурфа, Мардин и Айдын.

Еще 55 подозреваемых в терроризме задержали в Диярбакыре, Газиантепе, Стамбуле, Бурсе, Батмане, Денизли, Адане, Кайсери, Анталье, Конье, Ыспарте и Коджаэли, уточнил Ерликая.

Операции проводятся на фоне произошедшего 1 октября у здания МВД Турции в Анкаре теракта, ответственность за который взяла на себя РПК. После этого министерство обороны Турции объявило, что турецкие силы нанесли воздушные удары по объектам РПК на севере Ирака.

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