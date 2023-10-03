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Турция проводит антитеррористическую операцию по всей стране

Турция провела крупномасштабную антитеррористическую операцию «Герои» по стране

Силы безопасности Турции проводят крупномасштабную антитеррористическую операцию под кодовым названием «Герои» на всей территории страны на фоне недавно произошедшего теракта в Стамбуле. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Али Ерликая на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

По его словам, по состоянию на 08:30 вторника, 3 октября, на всей территории Турции проведено 466 контртеррористических операций, в которых принимали участие 13 440 сотрудников служб безопасности. В ходе операции задержано 12 членов терророрганизаций в городах Мерсин, Ван, Шанлыурфа, Мардин и Айдын.

Еще 55 подозреваемых в терроризме задержали в Диярбакыре, Газиантепе, Стамбуле, Бурсе, Батмане, Денизли, Адане, Кайсери, Анталье, Конье, Ыспарте и Коджаэли, уточнил Ерликая.

Операции проводятся на фоне произошедшего 1 октября у здания МВД Турции в Анкаре теракта, ответственность за который взяла на себя РПК. После этого министерство обороны Турции объявило, что турецкие силы нанесли воздушные удары по объектам РПК на севере Ирака.

Ранее в Талибане (организация запрещена в России) прокомментировали заявления США о своей причастности к деятельности ИГ (организация запрещена в России)*.

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