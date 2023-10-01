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В Минобороны РФ рассказали о ходе боевых действий на Запорожском направлении

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 30 бойцов на Запорожском направлении

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Libkos/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки потеряли до 30 бойцов на Запорожском направлении. О ситуации на данном участке фронта в официальном Telegram-канале сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы российские войска ликвидировали одну гаубицу Д-20 и одно орудие Д-30. Кроме того, украинские подразделения лишились одной артиллерийской системы M777 американского производства.

«Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля», — уточнили в министерстве.

Также, согласно полученной информации, российским военнослужащим удалось пресечь деятельность двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Украины на Херсонском направлении. Как рассказали в оборонном ведомстве, украинских бойцов засекли на острове Переяславский.

1 октября МО РФ впервые заявило об уничтожении украинской станции радиоэлектронной разведки «Пластун» в зоне спецоперации. Согласно официальной сводке ведомства, оборудование было выведено из строя на Донецком направлении.

Ранее Минобороны России обнародовало кадры ликвидации украинской бронетехники при помощи ракетных комплексов «Искандер».

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