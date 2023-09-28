Глава армии Ливии встретился с Путиным и Шойгу

В Ливийской национальной армии (ЛНА) заявили, что ее главнокомандующий Халифа Хафтар встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении армии отмечается, что главнокомандующий Ливийской нацармии Ливии Хафтар провел в Москве встречу с Путиным и Шойгу.

До этого стало известно, что делегация Министерства обороны РФ во главе с заместителем главы МО РФ генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым прибыла в Ливию для обсуждения перспектив взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что 22 августа российская делегация по приглашению командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара прибыла в Ливию.

В рамках визита состоялось обсуждение перспектив взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом, а также других вопросов совместных действий.

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