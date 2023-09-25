Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США опубликовали шокирующие кадры из казарм

BI: правительство США опубликовало кадры плохого состояния американских казарм

close
100%
Government Accountability Office

Солдаты в США живут в грязных казармах, затопленных канализационными стоками. Об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на доклад американского правительства.

«На одном из объектов военнослужащие отвечают за уборку биологических отходов», уточнили в материале.

По данным издания, казармы американской армии находятся в ужасном состоянии: плесень, грязные полы, нашествие тараканов и мышей. Канализации в них переполнены, а из крана течет грязно-коричневая вода.

По мнению журналистов, проживание в таких условиях отражается на психическом здоровье бойцов, провоцируя потребление запрещенных веществ.

В начале сентября стало известно, насколько сократится численность ВС США в Нигере. По информации Politico, американские военные покинули столицу африканского государства на фоне массовых протестов.

Ранее в Минобороны Британии рассказали, что нужно армии Соединенного Королевства.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях