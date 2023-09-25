В США опубликовали шокирующие кадры из казарм

Солдаты в США живут в грязных казармах, затопленных канализационными стоками. Об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на доклад американского правительства.

«На одном из объектов военнослужащие отвечают за уборку биологических отходов», уточнили в материале.

По данным издания, казармы американской армии находятся в ужасном состоянии: плесень, грязные полы, нашествие тараканов и мышей. Канализации в них переполнены, а из крана течет грязно-коричневая вода.

По мнению журналистов, проживание в таких условиях отражается на психическом здоровье бойцов, провоцируя потребление запрещенных веществ.

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