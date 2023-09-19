Путин поздравил работников ОПК с Днем оружейника

Президент России Владимир Путин поздравил работников оборонного комплекса с Днем оружейника. Об этом сообщает ТАСС.

«Я тепло поздравляю с профессиональным праздником всех ветеранов и работников ОПК... Мы, безусловно, гордимся достижениями конструкторов, инженеров, рабочих, которые вносят неоценимый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности России, в техническое оснащение армии и флота на самом высоком уровне», — сказал российский лидер.

19 сентября Путин заявлял, что российский оборонный комплекс активно наращивает производство для обеспечения специальной военной операции. Он также отмечал, что у ОПК также возрос выпуск гражданской продукции, пользующейся все большим спросом в России и за рубежом.

До этого заместитель исполнительного директора по государственному оборонному заказу и военно-техническому сотрудничеству «Курганмашзавода» Роман Хромов говорил, что выпуск автомобилей БМП-3 увеличился в три раза во время специальной военной операции.

До этого первый заместитель главы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков говорил, что госкорпорация намерена в несколько раз увеличить производство применяемых в зоне специальной военной операции дронов-камикадзе «Ланцет».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.