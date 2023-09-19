США продолжат совместные с Арменией учения, несмотря на конфликт в Карабахе

США продолжат совместные военные учения с Арменией и завершат их планово, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона.

По его словам, совместные учения США с Арменией реализовали цели по построению новых отношений на тактическом уровне и повышению совместимости для миротворческих операций.

Ранее сообщалось, что в Армении начинаются совместные военные учения с США. Они будут проходить с 11 по 20 сентября. Как сообщается на сайте МО страны, они будут проходить на базе учебного центра миротворческой бригады Минобороны Армении «Зар».

4 июня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что членство Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) связано с проблемами.

При этом он отметил, что найти случай значительного содействия ОДКБ Армении после 2020 года было бы трудно. По словам Григоряна, поведение ОДКБ сейчас несерьезно, поскольку учреждение миссии по сбору фактов о событиях в Нагорном Карабахе было предложено только после того, как в Ереване нашли альтернативу в виде мониторинговой миссии ЕС.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.