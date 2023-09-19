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В Запорожской области прокомментировали расследование по удару по Константиновке

Рогов назвал расследование NYT по Константиновке «черной меткой» для Зеленского

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Alex Babenko/AP

Рогов назвал расследование газеты The New Yok Times по Константиновке «черной меткой» для президента Украины Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.

«В элитах США не все однозначно, мягко говоря, в контексте выделения новых миллиардов для поддержки режима Зеленского. Статья в американской газете New York Times, по сути, официальном рупоре Демократической партии, является своеобразной черной меткой и признанием преступлений режима Зеленского», — заявил Рогов.

На этом фоне, как считает Рогов, Зеленский пытается активизировать боевые действия и террор в отношении мирного населения, чтобы доказать свою полезность для «западных хозяев».

Ранее на Западе выяснили подробности удара по Константиновке в ДНР.

Городской рынок в Константиновке на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Донецкой народной республики (ДНР) поразила украинская ракета, которая была выпущена из зенитного ракетного комплекса «Бук».

Ранее Песков счел действия Киева «тянущими на трибунал».

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