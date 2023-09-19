Рогов назвал расследование газеты The New Yok Times по Константиновке «черной меткой» для президента Украины Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.

«В элитах США не все однозначно, мягко говоря, в контексте выделения новых миллиардов для поддержки режима Зеленского. Статья в американской газете New York Times, по сути, официальном рупоре Демократической партии, является своеобразной черной меткой и признанием преступлений режима Зеленского», — заявил Рогов.

На этом фоне, как считает Рогов, Зеленский пытается активизировать боевые действия и террор в отношении мирного населения, чтобы доказать свою полезность для «западных хозяев».

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Городской рынок в Константиновке на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Донецкой народной республики (ДНР) поразила украинская ракета, которая была выпущена из зенитного ракетного комплекса «Бук».

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