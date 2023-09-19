Опубликовано видео обстрела Карабаха

Telegram-канал «Армянская вендетта» опубликовал видео из карабахского Степанакерта, окрестности которого обстреливаются азербайджанской артиллерией.

Отмечается, что в городе звучит сигнал тревоги.

Ранее сообщалось, что власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) согласились на предложение миротворцев РФ и Международного комитета Красного Креста (МККК) пропустить гуманитарные грузы по Лачинскому коридору и Агдамской дороге.

Отмечается, что организация этого процесса в том числе необходима для обеспечения дальнейшей транспортировки гуманитарных грузов по Лачинскому коридору.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал возможным подписание мирного соглашения с Азербайджаном до конца года. По словам Пашиняна, очевидно, что тяжелый гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе оказывает негативное влияние на мирный процесс.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.