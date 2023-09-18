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В США заявили о завышенных ожиданиях Украины и ее союзников от контрнаступления

NYT: Украина и ее союзники возложили слишком большие надежды на контрнаступление

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Reuters

Украина и ее зарубежные партнеры, среди которых оказались и США, могли сформировать чересчур высокие ожидания по отношению к контрнаступлению. Об этом пишет газета The New York Times.

Авторы материала подчеркнули, что Киеву противостоит одна из самых сильных армий в мире. В связи с этим Вооруженным силам Украины (ВСУ) понадобились бы годы, а не месяцы, чтобы вынудить российские подразделения оставить свои позиции в зоне конфликта и отступить.

«Украина и ее союзники, включая США, возможно, возложили слишком большие надежды на контрнаступление», — указано в публикации.

18 сентября испанская газета El Pais со ссылкой на украинского военнослужащего сообщила, что первая фаза контрнаступления имела катастрофические последствия для Киева. По словам собеседника агентства, еще летом ВСУ потеряли множество солдат и десятки единиц техники.

В этот же день о провале контрнаступления заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он рассказал, что армия страны полностью утратила наступательный потенциал и сейчас постепенно переходит к обороне.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский оценил ход контрнаступления ВСУ в зоне боевых действий.

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