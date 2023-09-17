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В Минобороны заявили об успешном ударе по танковому заводу в Харькове

Минобороны: ВС РФ нанесли удар по цехам Харьковского бронетанкового завода

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Министерство обороны России/РИА «Новости»

Министерство обороны РФ заявило о поражении цехов Харьковского бронетанкового завода на Украине.

«Ракетным ударом поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ», — говорится в заявлении ведомства.

По данным Минобороны, за время специальной военной операции российскими войсками было уничтожено 472 самолета, 249 вертолетов, 6838 беспилотников, 437 ЗРК, 11 919 танков и других боевых бронированных машин, 1151 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6411 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13090 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

До этого сообщалось, что средства ПВО РФ перехватили две управляемые авиационные бомбы JDAM и противорадиолокационную ракету HARM.

По данным МО, за сутки сбиты 28 украинских дронов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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Операция на Украине
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