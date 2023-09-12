Сепаратисты на севере Мали заявили, что находятся в состоянии войны с правительством

Группировка «Координация движений Азавада», действующая в северной части Мали, объявила, что находится в состоянии войны с правительством страны. Об этом сообщает информационное агентство France Presse, ссылаясь на коммюнике группировки.

В нем «Координация движений Азавада» призвала всех туарегов, проживающих на севере страны, военным путем восстановить контроль группировки на этим регионом Мали.

В коммюнике было указано, что оно является первым официальным документом организации, добивающейся отделения от Мали.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гоитой. Разговор состоялся по инициативе малийской стороны. Путин выразил соболезнования в связи с осуществленной террористами 7 сентября атакой на северо-востоке Мали.

Лидеры двух стран обсудили практические меры по дальнейшему развитию российско-малийских отношений, в том числе торгово-экономическую, гуманитарную сферы и борьбу с терроризмом.

Ранее в России спрогнозировали, где в Африке будет следующий госпереворот.