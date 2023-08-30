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В России спрогнозировали, где в Африке будет следующий госпереворот

Экс-посол РФ Корендясов: Камерун может стать точкой мятежа после путча в Габоне

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Thierry Gouegnon/Reuters

Мятеж в Габоне вряд ли станет последним госпереворотом в Африке, заявил «Газете.Ru» бывший посол России в Нигере и Мали, ведущий сотрудник Института Африки РАН Евгений Корендясов. По его мнению, следующий мятеж может затронуть соседний Камерун.

«Это новая волна борьбы за обретение подлинной независимости, которая будет лишь укрепляться и расширяться. Вероятно, следующей точкой может стать Камерун, где уже больше 40 лет у власти один президент [Поль Бийя]. Более того, он живет в Швейцарии, приезжая в страну только на выборы», — пояснил эксперт.

Он добавил, что неоколониализм в Африке изжил себя и сейчас африканцы выметают его метлой с континента с переменным успехом. Корендясов подчеркнул, что подобные процессы, вероятно, будут расширяться во всех бывших западных колониях.

Утром 30 августа группа высокопоставленных офицеров в Габоне выступила по главному телеканалу страны с заявлением об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. Офицеры объявили, что берут власть в свои руки и представляют Министерство обороны и Вооруженные силы страны. На этом фоне появились сообщения о перестрелке в столице страны Либревиле.

Ранее стала известна судьба свергнутого президента Габона.

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