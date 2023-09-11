ВС России уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

Российским военным силам удалось уничтожить в Херсонской области пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

«В районе населенного пункта Берислав Херсонской области уничтожен пункт управления украинскими беспилотными летательными аппаратами» — уточнили в российском военном ведомстве.

Согласно сведениям МО РФ, на Херсонском направлении после огневого поражения украинских военных сил за сутки уничтожено до 20 украинских бойцов.

Кроме того, российские военные уничтожили три автомобиля, две гаубицы Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD» украинских военных.

До этого ВС РФ уничтожили три украинских катера при попытке атаки Крымского моста. Над Черным морем самолеты морской авиации уничтожили четыре быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.