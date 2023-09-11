В Кремле объяснили повышение призывного возраста в России

Призывной возраст на срочную службу в Вооруженные силы России был повышен в связи с рекомендациями Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК.

Как отметил официальный представитель Кремля, Целесообразность шкалы призывного возраста определяется специалистами, в первую очередь Министерством обороны РФ.

По его словам, эксперты анализируют ситуацию с демографией в стране и с потребностями «военного строительства», после чего дают свои рекомендации, которые уже рассматриваю законодатели.

«В данном случае они были признаны обоснованными, поэтому были приняты законы в том виде, в котором они сейчас существуют», — сказал Песков.

21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии МО предложил поэтапно увеличить возраст призыва россиян с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет. Во втором чтении законопроекта пункты о переходном периоде были исключены. 4 августа президент России Владимир Путин подписал закон о повышении призывного возраста.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.