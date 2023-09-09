Путин поблагодарил бойцов СВО из Смоленской области

Президент России Владимир Путин поблагодарил жителей Смоленской области, принимающих участие в специальной военной операции (СВО). Его слова на совещании по развитию региона передает ТАСС.

В своей речи российский лидер указал, что многие уроженцы Смоленщины, продолжая великие традиции патриотизма, проявляют отвагу и доблесть в ходе спецоперации.

«Хочу сказать им всем огромное спасибо за верность долгу и Отечеству», — сказал Путин.

До этого президент РФ говорил о том, что служащим в СВО военным, добровольцам и мобилизованным нужны равные права.

8 сентября Министерство обороны России сообщало, что глава ведомства Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» трем офицерам – участникам СВО — главе мотострелковой бригады полковнику Сергею Наймушину, командиру огнеметной роты войск радиационной, химической и биологической защиты Владиславу Журавлеву и командиру мотострелкового взвода младшему лейтенанту Алексею Кривуле.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.