В Запорожской области рассказали о ситуации в зоне спецоперации

Российские военные смогли отбросить бойцов Вооруженных сил Украины от села Вербовое в Запорожской области, заняв ряд опорных пунктов ВСУ, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Улучшены позиции в районе села Вербовое на Ореховском направлении. Наши военные атаковали и отбросили противника от села, заняв несколько опорных пунктов», — уточнил Рогов.

По его словам, сейчас продолжаются боевые столкновения военных РФ с военнослужащими ВСУ, при этом российские солдаты стабильно удерживают позиции.

Боевые действия на Ореховском направлении также продолжаются за село Работино, добавил Рогов.

«Ситуация контролируется нашими военными. Противник, неся колоссальные потери, не может улучшить свои позиции», — заключил глава запорожского движения.

До этого Минобороны России заявило, что авиация РФ сбила вертолет ВСУ в Запорожской области.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.