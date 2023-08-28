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ВС РФ уничтожили до 60 военных ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВС РФ уничтожили до 60 военных ВСУ на Краснолиманском направлении

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные уничтожили до 60 военных Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Центр» отразили две атаки ВСУ в районе Кузьмино в Луганской народной республике. Также ВС РФ уничтожили две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются контратаковать на Краснолиманском и Купянском направлениях. По словам Пушилина, российские подразделения «выстраивали работу грамотно, с минимизацией потерь со своей стороны, старались наносить серьезные удары по противнику».

До этого Минобороны РФ сообщало, артиллеристы Центрального военного округа успешно поразили цели на Краснолиманском направлении, включая орудие натовского производства FH-70, бронеавтомобиль и группировку украинских войск.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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