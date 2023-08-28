В Минобороны России рассказали о ситуации на Купянском направлении

Штурмовым подразделениям группировки войск «Запад» на Купянском направлении во время боевых действий удалось занять опорный пункт, разгромив до роты украинских бойцов. Об этом заявил офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин, сообщает ТАСС.

По словам Якимкина, экипажи штурмовой и армейской авиации нанесли 13 ударов по скоплению живой силы и огневых средств подразделений Вооруженных сил Украины.

«Всего за сутки огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожены три артиллерийских орудия Krab польского производства...», — уточнил он.

Также Якимкин обратил внимание, военные РФ уничтожили два орудия Д-20, два минометных расчета и другие вооружения украинских военных сил.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ пытались контратаковать на Краснолиманском и Купянском направлениях. По словам Пушилина, российские подразделения «выстраивали работу грамотно, с минимизацией потерь».

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.