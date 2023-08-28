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В Минобороны России рассказали о ситуации на Купянском направлении

МО РФ сообщило, что подразделения ВС заняли опорный пункт на Купянском направлении

Штурмовым подразделениям группировки войск «Запад» на Купянском направлении во время боевых действий удалось занять опорный пункт, разгромив до роты украинских бойцов. Об этом заявил офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин, сообщает ТАСС.

По словам Якимкина, экипажи штурмовой и армейской авиации нанесли 13 ударов по скоплению живой силы и огневых средств подразделений Вооруженных сил Украины.

«Всего за сутки огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожены три артиллерийских орудия Krab польского производства...», — уточнил он.

Также Якимкин обратил внимание, военные РФ уничтожили два орудия Д-20, два минометных расчета и другие вооружения украинских военных сил.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ пытались контратаковать на Краснолиманском и Купянском направлениях. По словам Пушилина, российские подразделения «выстраивали работу грамотно, с минимизацией потерь».

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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