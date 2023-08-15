В концерне «Калашников» рассказали об эффективности ракет «Вихрь»

В концерне «Калашников» заявили, что управляемые авиаракеты «Вихрь» показали в зоне специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины вероятность поражения целей, близкую к единице, то есть на уничтожение одной цели фактически хватает одной ракеты. Об этом сообщает РИА Новости.

«Высокоточная авиационная ракета «Вихрь» в рамках боевого применения демонстрирует вероятность поражения своих типовых целей более 0,9. Фактически один выстрел — одна цель», — заявил представитель концерна.

До этого президент «Калашникова» Алан Лушников заявил, что компания планирует разрабатывать барражирующие боеприпасы и разведывательные беспилотники.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.