В ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу

По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Одесской областях Украины.

Отмечается, что тревога была объявлена в 3:05 в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а затем распространилась на другие регионы.

Также, согласно карте, тревога звучит в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и ДНР.

До этого взрывы произошли в Николаевской области Украины, сообщает телеканал «ТСН».

«В Николаевской области прозвучали взрывы», — говорится в сообщении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.