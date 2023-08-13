Американский полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан заявил, что успешное наступление Российской армии в Харьковской области на фоне неудачных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожье станет страшным ударом для Киева. Об этом сообщает The Hill.

По его мнению, на это наступление следует обратить внимание, ведь если российская сторона добьется успеха, то это станет важным событием.

Канчиан подчеркнул, что если территории под Харьковом перейдут под контроль РФ, то это станет серьезной проблемой для ВСУ, а также разочарует западных союзников Украины.

До этого один из офицеров Вооруженных сил США, участвовавший в подготовке украинских военнослужащих, заявил британской газете Times, что в НАТО в свете контрнаступления Вооруженных сил Украины понадеялись на чудо, обещанное Киевом.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.