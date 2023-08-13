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В США оценили ход российско-украинского противостояния

Радиоведущий Хортон: Украина не сможет победить в противостоянии с Россией

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Sofiia Gatilova/Reuters

Радиоведущий Скотт Хортон заявил, что Запад и Украина начали осознавать, что у них нет возможности выйти победителями в военном противостоянии с Российской Федерацией. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, западные средства массовой информации сходятся во мнении, что ничего не получилось, а если бы у Вооруженных сил Украины получилось добраться до побережья Азовского моря, их бы «окружили и уничтожили».

Он утверждает, что текущая тактика украинских солдат сводится к тому, чтобы продемонстрировать успехи, чтобы западные государства продолжили поставлять Киеву оружие.

До этого стало известно, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) проваливается из-за тактических просчетов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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