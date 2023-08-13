Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские военные сбили украинский Ми-8 в ДНР

В Минобороны России заявили о сбитом в ДНР украинском вертолете Ми-8

close
100%
Телеграм-канал «Типичная Константиновка»

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что истребительная авиация РФ сбила вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что вертолет был уничтожен в районе населенного пункта Брусовка.

Также за прошедшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ смогли перехватить восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

До этого начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский Вооруженные силы РФ взяли под свой контроль восемь опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сватовском районе Луганской народной республики (ЛНР).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях