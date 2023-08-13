Российские военные сбили украинский Ми-8 в ДНР

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что истребительная авиация РФ сбила вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что вертолет был уничтожен в районе населенного пункта Брусовка.

Также за прошедшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ смогли перехватить восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

До этого начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский Вооруженные силы РФ взяли под свой контроль восемь опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сватовском районе Луганской народной республики (ЛНР).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.