В США заявили, что Украина ежемесячно теряет несколько тысяч беспилотников на поле боя

Украина ежемесячно теряет от тысячи до 10 тысяч беспилотных летательных аппаратов на поле боя. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на министра цифровой трансформации и вице-премьера Украины Михаила Федорова.

«Украина оценивает, что Россия уничтожает около тысячи украинских беспилотников в месяц... Другие подсчеты говорят об уровне потерь в 10 тысяч в месяц», — говориться в статье.

По словам министра, Украина стремится постоянно улучшать свои беспилотники, в том числе за счет введения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в их работу. При этом Федоров признал, что использование ИИ в военной сфере может привести к угрозам в будущем.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее в России создали новую систему подавления дронов.