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В США заявили, что Украина ежемесячно теряет несколько тысяч беспилотников на поле боя

WP: Украина ежемесячно теряет до десяти тысяч беспилотников на поле боя

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Depositphotos

Украина ежемесячно теряет от тысячи до 10 тысяч беспилотных летательных аппаратов на поле боя. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на министра цифровой трансформации и вице-премьера Украины Михаила Федорова.

«Украина оценивает, что Россия уничтожает около тысячи украинских беспилотников в месяц... Другие подсчеты говорят об уровне потерь в 10 тысяч в месяц», — говориться в статье.

По словам министра, Украина стремится постоянно улучшать свои беспилотники, в том числе за счет введения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в их работу. При этом Федоров признал, что использование ИИ в военной сфере может привести к угрозам в будущем.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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Операция на Украине
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