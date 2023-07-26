Взрывы произошли в Житомирской области Украины. Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time.

«Сообщают о взрывах в Житомирской области», — пишет портал.

До этого во многих областях страны, в том числе в Житомирской области, была объявлена воздушная тревога.

Накануне в регионе также произошло несколько взрывов.

Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту. Как утверждают в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.