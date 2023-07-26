Россия и Китай проведут совместные учения в Тихом океане

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая и Военно-морской флот России вскоре намерены провести совместное патрулирование в западной и северной частях Тихого океана, заявили в Министерстве обороны КНР. Об этом сообщает ТАСС.

Запланированное патрулирование «не направлено против третьих сторон и не имеет ничего общего с текущей международной и региональной ситуацией», объяснили в МО КНР. Подчеркивается, что учения России и Китая организованы по ежегодному плану сотрудничества.

С 20 по 23 июля в акватории Японского моря прошли российско-китайские военно-морские учения под названием «Север. Взаимодействие-2023». В общей сложности выполнено порядка 20 боевых упражнений. Уже 24 июля китайские корабли с дружественным визитом направились в порт Владивостока.

Также корабли России и КНР отразили атаку условного противника во время учений в Японском море. Были выполнены артиллерийские стрельбы по сбрасываемым парашютным мишеням.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.