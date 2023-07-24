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В Кремле высказались о ситуации с обнаружением следов взрывчатки на иностранном судне

Песков заявил об опасности для Крымского моста из-за следов взрывчатки на иностранном судне

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с обнаружением следов взрывчатки на иностранном судне, следовавшем в российский порт.

Ранее в этот день Федеральная служба безопасности России сообщила, что 22 июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону через Керченский пролив для погрузки зерновых культур, были обнаружены следы взрывчатых веществ — динитротолуола и тетрила.

«Сейчас пока нет контактов Путина и Эрдогана (президентов РФ и Турции. — Прим. ред.), но их нельзя исключать. Действительно, обнаруженные следы взрывчатки говорят о том, что опасность есть. Это требует постоянного уровня повышенной бдительности. Обеспечение безопасности Крымского моста требует самых тщательных мер и проверочных мероприятий, которые выполняют наши соответствующие органы», — сказал представитель Кремля.

В ночь на 17 июля несколько украинских боевых беспилотников атаковали Крымский мост. В результате этого погибли двое взрослых, девочка-подросток попала в больницу с ранениями. Национальный антитеррористический комитет России назвал произошедшее террористической атакой.

Спустя несколько дней, выступая на Аспеновском форуме по безопасности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост для Киева является целью, которая должна быть нейтрализована.

Ранее в Кремле рассказали о поручениях Путина после атаки на Крымский мост.

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Атака на Крымский мост
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