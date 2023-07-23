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СМИ сообщили о выдвинутых запретах США для Украины, чтобы избежать репутационных потерь

Mash: США запретили Украине применять поставляемое вооружение в прямых боях против РФ

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Shannon Stapleton/Reuters

США запрещают украинской армии использовать поставляемое ими вооружение в прямых боях с ВС РФ, чтобы не допустить репутационных потерь из-за кадров с уничтоженными танками Abrams, AWACS и прочим. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на секретные документы ЦРУ.

Издание утверждает, что их выкрали хакеры из группировки AresLeaks.

В документах отмечается, что американская сторона предупреждает Киев, что если кадры с подбитой американской техникой попадут в интернет, то это не только отрицательно скажется на моральном духе Вооруженных сил Украины, но и негативно повлияет на стремление Вашингтона в дальнейшем поддерживать Киев.

«Поэтому американцы крайне не рекомендуют использовать свою технику в прямом бою с Россией. Или максимально оттягивают ее передачу — как в случае с остатками танков, ракетами и самолетами», — говорится в публикации.

До этого государственный секретарь Энтони Блинкен США заявил, что украинская сторона получит истребители F-16, но поставки самолетов могут занять несколько месяцев.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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