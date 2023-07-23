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Дипломат рассказал о попытках Киева перекрыть альтернативные точки зрения из зоны СВО

Постпред РФ при ЮНЕСКО заявил, что Киев начал вторую волну атак против военкоров России

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MFA Russia/Twitter

Постпред России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов заявил, что руководство Киева начало вторую волну атак в отношении российских журналистов, военных корреспондентов в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, РФ осуждает подобные действия украинской стороны.

Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб после тяжелых ранений в результате обстрела украинскими войсками гражданского автомобиля, фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков получил осколочные ранения и перелом ноги.

«В последнее время киевский режим поднял вторую волну атак против российских журналистов, против военкоров, работающих в зоне СВО. Дошел до того, что перешел к проведению террористических актов против наших корреспондентов и блогеров...» — обратил внимание Аляутдинов.

Он подчеркнул, что ВСУ атакуют военкоров прямо на территории России.

«Мы решительно осуждаем действия Киева, направленные на то, чтобы перекрыть все альтернативные точки зрения», — обратил внимание дипломат.

До этого Минобороны РФ уточняло, что Киев атаковал кассетными снарядами журналистов в зоне СВО.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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