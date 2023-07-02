В Минобороны РФ рассказали о боях под Соледаром

Российские танкисты двое суток уничтожают украинские бронегруппы на подступах к Соледару, рассказал РИА Новости командир разведывательной роты Южного военного округа (ЮВО).

По словам военного, украинские военные пытаются вклиниться в российскую оборону мелкими группами, иногда с танковой поддержкой. Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвозят военных на бронетехнике и на ней же забирают раненых. Как только украинская бронетехника подъезжает к передовым позициям, ВС РФ открывают по ней огонь из артиллерии.

Командир разведроты пояснил, что российские войска работают по ВСУ с закрытых огневых позиций.

«На данный момент не актуально выезжать на прямую, у нас есть свои засады, из которых мы работаем», — отметил военный.

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов до этого говорил, что украинские войска готовятся предпринять попытку второго этапа масштабного контрнаступления в Запорожской области в ближайшие дни.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.