Украинские войска заявили об атаке на военные объекты Украины в Запорожской области

Воздушные силы украинских войск в своем Telegram-канале заявили об атаке на военные и инфраструктурные объекты на подконтрольной киевским властям части Запорожской области.

«Атакованы военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области», — отмечается в сообщении.

О каких конкретно объектах идет речь, не уточняется.

Утром сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Бердянск в Запорожской области. Отмечалось, что в городе произошла серия взрывов.

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил что, по предварительным данным, утренний удар по Бердянску со стороны украинских войск был нанесен с использованием ракет Storm Shadow.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против Российской Федерации со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.